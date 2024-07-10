Зеленский уклонился от ответа на вопрос о Трампе

Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения Украины и США, если победу на выборах в ноябре одержит Дональд Трамп. Как пишет Politico, Зеленский напомнил о «хороших разговорах» с Трампом, чтобы скрыть свою обеспокоенность.

© globallookpress

Разговор о том, как выборы США повлияют на поддержку Украины, состоялся в Вашингтоне, куда Зеленский прибыл на ежегодный саммит НАТО. Зеленский «прагматично отреагировал» на вопрос о перспективе переизбрания экс-президента Трампа, уклонившись от ответа, отмечает Politico.

Зеленский заявил, что в прошлом у него были «хорошие беседы» с Трампом и он настроен оптимистично. Он выразил надежду, что такие продуктивные обсуждения состоятся снова, если Трамп вернется в Белый дом.

«Я надеюсь, если народ Америки выберет президента Трампа, политика в отношении Украины не изменится», - подчеркнул Зеленский.



По версии Politico, за этой реакцией скрывается серьезная обеспокоенность - как внутри украинского правительства, так и среди сторонников Киева - возможным возвращением Трампа, который стремится к более тесным отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее союзники Трампа - республиканцы в Конгрессе США - в течение месяцев блокировали военную помощь Украине. Сам Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа» в случае победы на выборах. В конце июня советники Трампа представили план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры.