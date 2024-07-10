Президент Польши заявил что мир вновь находится в ситуации холодной войны

Президент Польши Анджей Дуда считает, что мир вернулся в ситуацию холодной войны, поэтому странам НАТО нужно наращивать оборонные расходы.

"Мы должны быть честными и сказать себе, что ситуация холодной войны вернулась", - сказал он в интервью американской газете Politico по прибытии на саммит альянса в американскую столицу.



Дуда в связи с этим высказал мнение, что холодная война началась "не из-за действий Соединенных Штатов", а якобы из-за политики России. Польский лидер также отметил, что в Европе "наблюдается огромный дефицит безопасности" и призвал страны НАТО закрепить уровень расходов на оборону на отметке 3% от ВВП страны, "как это было в холодную войну". Однако президент признал, что достижение этой цели может растянуться на несколько лет.

"Нам необходимо восстановить наш военно-промышленный комплекс и <...> пополнить наши резервы и запасы боеприпасов, нам следует сделать это вместе, и сегодня мы также должны поддержать Украину без каких-либо задержек", - добавил Дуда.



Саммит НАТО проходит 9-11 июля. Его главные темы - противостояние с Россией и оказание военной поддержки Украине.