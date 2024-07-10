Минюст Украины потребовал национализировать имущество Медведчука

Минюст Украины подал иск о взыскании в доход государства активов бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и его жены, в том числе самолета Gulfstream G650, вертолета Bell-427, яхты и вагона-ресторана. Об этом со ссылкой на сообщение офиса генпрокурора пишет РБК.

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Представитель украинской оппозиции Виктор Медведчук был обвинен на родине в госизмене и содействии терроризму. Он был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Владимир Зеленский лишил политика депутатского мандата. Сам Медведчук считает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.

В апреле 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, включая автомобили, земельные участки и объекты недвижимости. Под арест также попали доли в уставных капиталах компаний.

В свою очередь Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и его супруги, так как они «находятся в личных дружеских связях с [президентом России Владимиром] Путиным».

«По материалам офиса генерального прокурора Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к одному из руководителей запрещенной партии ОПЗЖ и его супруге-телеведущей», - говорится в сообщении ведомства.



Национализировать предполагается 24 автомобиля, самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427, яхту, объекты недвижимости, а также «корпоративные права 22 юридических лиц», «имущественные права восьми торговых марок», деньги пары, а также часы, ювелирные изделия, картины и мебель. Под национализацию должен попасть и железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.

Ранее Служба безопасности Украины провела в Киеве 11 обысков в компаниях, которые связаны с женой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаной Марченко. По версии спецслужбы, была ликвидирована схема «подпольного финансирования российских (…) группировок со стороны граждан Украины», к организации которой «причастна Оксана Марченко».

Именно ее в СБУ считают конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили «миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ» в Крыму.