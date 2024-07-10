СМИ: решение Байдена остаться в предвыборной гонке усилило агонию демократов

Среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, 9 июля президент США, "известный своим упрямством, напомнил о том, как будет трудно сместить его: он и его команда развязали отчаянную кампанию в эфире и за кулисами, чтобы вернуть себе поддержку некоторых колеблющихся демократов в Конгрессе". Однако эти попытки команды Байдена "лишь усилили агонию многих демократов после катастрофического выступления президента в недавних предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом".

"Речь идет не только о том, готов ли президент служить или баллотироваться. Все, с кем я говорил, опасаются, что непримиримость Байдена <...> поставит под угрозу саму демократию", - приводит издание слова донора Демократической партии предпринимателя Гидеона Штайна.



Другой известный донор демократов обвинил Байдена и его команду в "игре в русскую рулетку, когда на кону стоит весь мир", а бывший представитель Национального комитета Демократической партии назвал президента "безумным королем", информирует FT.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.