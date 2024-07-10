Новый премьер Британии прокомментировал удары Украины по территории России

Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. Об этом заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Financial Times.

«Украина сама должна решить, как использовать [поставленное Киеву британское оружие] в оборонительных целях», — заявил он, добавив, что новое правительство Великобритании не планирует менять позицию касательно украинских ударов.



Ранее стало известно, что ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по России.