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Байден заявил, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском конфликте. Об этом он заявил во время выступления на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, сообщает РИА Новости.

"Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", - сказал хозяин Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран.



В небе над российскими регионами замечен необычный светящийся объект

Необычный светящийся яркий объект в виде шара с расходящимся лучами заметили в ночном небе жители нескольких российских регионов, сообщает ТК «Звезда».

Так странное свечение было видно из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей и жителям Ставропольского края.

Свидетели странного зрелища рассказывают, что яркий белый круг летел очень близко и как бы разделялся на две части. При этом круги свечения вокруг центральной «звезды» то увеличивались и усиливались, то пропадали, пишут в соцсетях.

Киев добивается снятия всех ограничений на удары по России американским оружием

Украина планирует в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на газету Politico.

В публикации говорится, что на саммите НАТО Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена, чтобы были сняты все ограничения на применение поставленных американских вооружений на территории России.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака заявил, что первоочередной задачей Киева является получение от США разрешения на применение для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS.

В России рассказали о неуязвимых для ВСУ ракетах

Крылатые ракеты типа «воздух-земля», включая ракеты Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет lenta.ru со ссылкой на журнал «Национальная оборона».

«Радиоэлектронная борьба вообще имеет близкую к нулю эффективность», — рассказал гендиректор российского проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.



Он указал, что об этом свидетельствует высокая результативность применения ракеты Х-69 в условиях специальной военной операции (СВО).

У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец

Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод. И это несмотря на помощь Запада, пишет РИА Новости ссылаясь на замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист".