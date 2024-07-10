Зеленский похвалил российскую армию

Российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые беспилотники и ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, передает ТАСС.

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Об этом украинский сказал в контексте заявления о том, что Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Также политик отметил, что самолет-истребители F-16, которые в скором времени могут прислать страны Запада, не изменят положения дел на поле боя из-за малочисленности.

По словам Зеленского, Украина надеется получить истребители летом.

"Проблема с количеством и со сроками [поставки]. Будем честными. Это ничто. Нам нужно 128. И эти цифры есть у союзников", — заявил Зеленский.



Тем временем представители США заявили, что Вашингтон и его союзники выделят Украине $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны.

В США признали неспособность Украины победить Россию на поле боя

До этого президент США Джо Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия. Согласно последним данным, Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.