В США прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине

Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Киев и Запад. Такое мнение высказали в США.

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"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - заявил РИА Новости известный американский блогер Джексон Хинкл.



Путин объявил о новом мирном предложении России

По его мнению, самая забавная реакция на предложение Путина была со стороны Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского лидера, в то время как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный план не отвечает интересам Украины.