Зеленский пожаловался на недостаточное внимание СМИ к саммиту НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети X.

© lenta.ru

Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

«Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре», — написал глава государства.



Он посетовал, что «историческое расширение НАТО за счет двух новых стран» осталось практически незамеченным, поскольку всех больше интересуют выборы.