В России оценили итоги первого дня саммита НАТО

Первый день юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

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"Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале посольства РФ.



На Западе сочли саммит НАТО провальным еще до его начала

Дипломат отметил, что маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали свое стремление навязать всему миру авторитарные порядки, основанные на выгодных для "золотого миллиарда" правилах.

Отчаявшись от неспособности сломить Россию с помощью тарана в виде Украины, натовцы слепо идут по пути эскалации, по сути, прокладывая тропу к третьей мировой войне, подчеркнул Антонов.

"В ходе сегодняшних мероприятий в Вашингтоне мы не услышали ни одного слова о мире. Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны", - отметил посол.



Он добавил, что таким образом НАТО запугивает свою общественность, а также пытается обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима.

Антонов добавил, что проводимая США и их приспешниками "политика международного гангстера" вызывает растущее отторжение на планете.