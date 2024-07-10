Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену провести новые дебаты и реабилитироваться после провала. Он сообщил об этом в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида, трансляция велась на YouTube.

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Дебаты Байдена и Трампа: 67% зрителей отдали предпочтение экс-президенту

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — высказался Трамп.



Ранее стало известно, что в Демократической партии воцарил хаос после провального выступления Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.