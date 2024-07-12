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Байден оговорился и по ошибке предоставил слово «Путину» вместо Зеленского

На саммите НАТО президент США Джо Байден совершил оговорку, перепутав Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

Байден по ошибке представил Зеленского как «президента Путина»
© РИА Новости / Стрингер
«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — оговорился Байден, представляя собравшимся Зеленского.

Оговорки Байдена на саммите НАТО подтвердили опасения демократов

Через несколько секунд американский лидер осознал свою ошибку и назвал фамилию Зеленского.

Ранее Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить «культуру Урана».

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