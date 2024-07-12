Байден по ошибке представил Зеленского как «президента Путина»

На саммите НАТО президент США Джо Байден совершил оговорку, перепутав Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

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«Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин», — оговорился Байден, представляя собравшимся Зеленского.



Оговорки Байдена на саммите НАТО подтвердили опасения демократов

Через несколько секунд американский лидер осознал свою ошибку и назвал фамилию Зеленского.

Ранее Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить «культуру Урана».