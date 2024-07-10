Трамп заявил, что США «катятся в тартарары» из-за Байдена

Штаты разваливаются из-за политики администрации президента Джо Байдена (демократ). Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп (республиканец), выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида.

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"Наша страна катится в тартарары <...>, в нашей стране дела идут не слишком хорошо. У нас никогда не было ничего подобного. Наши границы, наша экономика, у нас самая высокая инфляция за всю историю <...>. Они [администрация Байдена] будут только продолжать разрушать нашу нацию", - сказал Трамп.



Трамп: Байден не может связать двух слов и не понимает, что делает

Республиканец неоднократно называл Байдена угрозой для будущего Соединенных Штатов.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к главе государства отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост. СМИ утверждают, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.