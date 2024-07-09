Орбан отреагировал на ракетный удар по Киеву

Ракетный удар по Киеву — прямое указание на то, что следует начать мирные переговоры, заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

В понедельник, 8 июля, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. При отражении атаки одна из ракет ЗРК NASAMS (в первые часы сообщалось, что Patriot) попала в детскую больницу.

Западные СМИ сразу же после падения ракеты опубликовали качественные кадры с места происшествия, разместили публикации об инциденте. Кроме того, в интернете появилось большое количество фото и видео, сделанных киевлянами.

На основе анализа этих кадров военные эксперты пришли к выводу о том, что удар по больнице был нанесен ракетой, выпущенной украинскими силами ПВО.

Орбан отметил, что «трагическая и ужасная атака на Киев» подтвердила опасения Венгрии о дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Растущие страдания от [конфликта] должны побудить мировые державы отказаться от своей провоенной политики и вместо этого использовать политику мира, чтобы привести Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам», — подчеркнул премьер.



По его мнению, только так удастся предотвратить разрушения еще невиданных масштабов, которые ждут европейцев впереди в ближайшие месяцы.