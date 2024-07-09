Кулеба: Украина потребует в Вашингтоне разрешения бить по аэродромам в РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне.

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«И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами», — сообщил Дмитрий Кулеба.



Он подчеркнул, что решение о возможном использовании такого оружия лежит в компетенции Соединенных Штатов, а не НАТО в целом, передает издание «Страна».

Киев обратился с просьбой ко всем украинцам в Европе

В мае президент США Джо Байден разрешил ограниченно бить по России американским оружием, напоминает MK.RU. В Госдепе уточнили, что американское вооружение может быть использовано «в контрбатарейных целях в регионе Харькова».