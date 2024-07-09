Сийярто заявил, что Венгрия на саммите НАТО выступит за переговоры по Украине

Венгрия на саммите НАТО в США выступит за прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта через переговоры.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в Facebook*.

«Необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, именно эту позицию мы будем представлять на саммите», — сказал дипломат.



Ранее Сийярто заявил, что кризис в ЕС усугубляют провоенные политики, поставляющие Украине оружие.

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