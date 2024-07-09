Жене Саркози предъявили обвинение по делу о финансировании его кампании

Карле Бруни вменяют сокрытие факта подкупа свидетеля и участие в преступном сообществе с целью совершения мошеннических действий. Об этом пишет AFP со ссылкой на судебный источник.

Бруни «помещена под судебный надзор, ей запрещено вступать в контакт с любым фигурантом дела за исключением экс-президента Франции», уточнил источник.

Впервые о финансировании кампании Саркози в марте 2011 года заявил сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто французский политик получил от Каддафи 50 млн евро на избирательные нужды.

Бывший президент отрицает все обвинения.