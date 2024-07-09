Переживший 10 детей 111-летний африканец раскрыл причину долголетия
Бен Нгемани Мабуза из ЮАР раскрыл секрет своего долголетия. По его мнению, он прожил 111 лет потому, что соблюдает простую диету, пишет Mirror.
По данным газеты, у мужчины, которого родные и близкие зовут «дедушкой Беном», 12 детей (из них 10 уже умерли) и 40 внуков и правнуков. В настоящее время за ним присматривают внучки, одной из которых 44 года, а второй — 27 лет.
«Каждый день я ем овсянку, мясо и морого — дикий вид африканского шпината», — уточнил Мабуза.
По его словам, он никогда не ложился в больницу, чувствует себя хорошо.
Ранее 104-летняя британка Кэтлин Сондерс заявила, что прожить столько лет ей помогло пристрастие к молоку и шоколаду.