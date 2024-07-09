Главным приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Комментируя стартовавший в американской столице саммит Североатлантического альянса, он отметил, что «на этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе», передает РИА «Новости».

Политолог назвал главные провалы НАТО 21 века

Ранее политик заявил, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.