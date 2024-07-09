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Белый дом: Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы

Президент США Джо Байден целиком отработает второй срок в случае победы на выборах главы государства в 2024 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом: Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы
© globallookpress.com

Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли Байден отработать второй президентский срок полностью в случае переизбрания.

«Да», — кратко ответила Жан-Пьер.

Джо Байден отмечал, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию.

Вместе с этим журналист Джейк Шерман сообщил, что на заседании фракции Демократической партии в палате представителей, где обсуждалось участие Байдена в президентских выборах, установилась атмосфера похорон, об этом сказал один из конгрессменов.

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