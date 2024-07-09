Власти Североатлантического альянса допустили ряд важных провалов во время выстраивания своей политики в 21 веке, заявил политолог Сергей Марков. На первое место он поставил неспособность интегрировать Россию в систему безопасности Блока.

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Всего политический эксперт в своем Telegram-канале выделил 15 пунктов, демонстрирующих неудачи НАТО в разных регионах, включая Украину и Ближний Восток. Также важным промахом Альянса стал украинский конфликт и участие в нем Европы.

Главный марионеточный режим НАТО — на Украине, это очевидно преступная хунта, синоним катастрофы, — указал Марков.



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Также Альянс, по его словам, несет ответственность за снижение роли своих членов в развитии мировой экономики, деградацию в них демократии, а также утрата большей части морального авторитета в мире. Еще одним важным фактором стало снижение роли западных государств в мировой цивилизации и неспособность трансформировать всю объединение в соответствии с современными требованиями и вызовами. Отдельного внимания удостоились военные провалы Североатлантического альянса в Афганистане, Ливии и Сирии, а также в Ираке. Кроме того, отмечается, что НАТО все еще не способна решить проблему Палестины и роста ядерной угрозы.

Недавно глава МВД Польши озвучил неприятную правду о членстве Украины в НАТО. Киевские власти, по его словам, сами понимают, что их страну не примут в Альянс, однако на грядущем саммите Украине укажут на соответствующую перспективу.