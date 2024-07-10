Нацразведка США обвинила РФ в попытке повлиять на выборы президента

Представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Вашингтон якобы наблюдает попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей.

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Об этом пишет Reuters.

«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определённые демографические группы американских избирателей», — передаёт агентство.



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Кроме того, по его данным, Москва пытается «очернить» конкретных политиков, а также «продвигает различные нарративы».

Также в CNN заявили, что безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа со стороны лиц, связанных с Россией.