Нацразведка США обвинила РФ в попытке повлиять на выборы президента

Reuters: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы
Представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Вашингтон якобы наблюдает попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей.
Об этом пишет Reuters.
«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определённые демографические группы американских избирателей», — передаёт агентство.
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Кроме того, по его данным, Москва пытается «очернить» конкретных политиков, а также «продвигает различные нарративы».
Также в CNN заявили, что безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа со стороны лиц, связанных с Россией.