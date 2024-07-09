Названы последствия для Грузии от принятия закона об иноагентах

Принятие парламентом Грузии закона об иноагентах привело к тому, что Вашингтон и Брюссель заморозили ряд проектов, направленных на развитие республики, полагают политологи. Об этом пишет РБК.

Законопроект об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») правящая партия республики «Грузинская мечта» внесла в парламент в апреле 2024 года. 28 мая закон был принят. При этом парламентариям удалось преодолеть вето, которая наложила президент республики Саломе Зурабишвили.

По данным портала, в декабре 2021-го Евросоюз выделил на укрепление сил обороны Грузии €12,75 млн, в декабре 2022 года — €20 млн, в сентябре 2023 года — €62 млн и в мае 2024-го — €30 млн. После принятия закона финансовая помощь была приостановлена. Кроме того, был приостановлен процесс приема Грузии в Евросоюз.

Вашингтон, в свою очередь, внес в черный список ряд политиков, которые отстаивали принятие закона, отменил американо-грузинские учения Noble Partner («Достойный партнер»).

По мнению российских военных экспертов, США не остановятся на этих мерах, а будут прикладывать значительные усилия к тому, чтобы сместить власть в республике.

Аналитики полагают, что американцы будут действовать по проверенному на Украине сценарию — организуют протесты, в ходе которых принесут «сакральную жертву» с тем, чтобы направить гнев народа на силовиков и устроить в дальнейшем очередную цветную революцию.