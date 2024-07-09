США оценили данные СВР России о планах по смене власти в Грузии

Вашингтон считает ложной информацию Службы внешней разведки (СВР) России о намерении США организовать смену власти в Грузии, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

«Это полностью ложно. Россия не первый раз делает обвинения относительно нашей вовлеченности в Грузию и другие страны по всему миру», – сказал он на брифинге, передает РИА «Новости».



Миллер добавил, что госдеп считает «абсурдной» эту информацию.

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Ранее во вторник пресс-бюро СВР сообщило о получении данных о том, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября посредством разжигания антиправительственных настроений с помощью президента республики Саломе Зурабишвили.