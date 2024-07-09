Херш считает, что переговоры по Украине ведутся без участия Байдена

Переговоры по Украине, вероятно, ведутся без участия администрации президента США Джо Байдена. С таким утверждением выступил в своем блоге на портале Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Один высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что [президент РФ Владимир] Путин "добился своего" на Украине и отложил тотальное наступление на Харьков, второй по величине город Украины, пока ведутся переговоры о возможном урегулировании. Причем о непосредственном участии Белого дома, охваченного кризисом, ничего не известно", - утверждает он.



По словам Херша, "неясно, что ждет в будущем разочарованного президента Украины Владимира Зеленского". "Никто не знает, что будет с Зеленским", - приводит слова чиновника журналист.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех. Также президент озвучил условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод ВС Украины из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.