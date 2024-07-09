В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур обвинил союзников в том, что они забыли про Украину из-за поездки венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, передает РИА Новости.

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По словам главы оборонного ведомства, визит политика в Москву привлек повышенное внимание мирового сообщества.

«Все говорят "Орбан сейчас в Москве" вместо того, чтобы говорить о том, что нам нужно сделать внутри НАТО, внутри ЕС... », — посетовал он.



Орбан обратился с призывом к Евросоюзу

Министр подчеркнул, что сейчас необходимо сфокусироваться на вступлении Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также на том, чтобы помочь ей одержать победу в конфликте.