Экс-президент США Барак Обама практиковал однополые связи* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), рассказал бывший стенографист Белого дома Майк Маккормик. Об этом пишет The Gateway Pundit.

По данным портала, Маккормик отвечал за точную расшифровку речей, встреч и других сообщений с участием правительственных чиновников.

Стенографист отметил, что Обама нередко в одиночку летал в Чикаго, присутствовал на встречах без супруги, упоминал в письмах о своём «андрогинном» мышлении.

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По его словам, компромат на политика попал в руки Джо Байдена, занимавшего в то время кресло вице-президента, и он использовал его с тем, чтобы построить карьеру.

«Люди говорят, что Обама — кукловод, а Байден — марионетка. Я думаю, все было наоборот», — подчеркнул Маккормик.



Напомним, что в настоящее время в США идет гонка за кресло президента. Основными кандидатами являются Байден и 45-й президент США Дональд Трамп.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.