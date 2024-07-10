Небензя: Москва ждет реакции от Осло на инцидент в Киеве

Небензя: Россия ждет реакции Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS
В детскую больницу в Киеве попала ракета, которую украинские войска выпустили из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
"Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS", - цитирует РИА Новости выступление российского дипломата.
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Небензя поинтересовался: санкционировали ли в Осло использование NASAMS для удара по детской больнице, а также, чтобы эта установка "в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах"?
Во вторник по запросу Запада состоялось заседание СБ ООН после инцидента с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве. По словам Небензи, реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, который бездоказательно осудил Россию, а не Украину за попадание ракеты в больницу "Охматдет", является проявлением двойных стандартов во всемирной организации.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в здание детской больницы "Охматдет" в Киеве попала ракета норвежского ЗРК NASAMS, стоящего на вооружении ВСУ в черте города. Киевские власти сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", подчеркнула дипломат.