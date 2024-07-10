Небензя: Москва ждет реакции от Осло на инцидент в Киеве

В детскую больницу в Киеве попала ракета, которую украинские войска выпустили из норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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"Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского установку NASAMS", - цитирует РИА Новости выступление российского дипломата.



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Небензя поинтересовался: санкционировали ли в Осло использование NASAMS для удара по детской больнице, а также, чтобы эта установка "в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах"?

Во вторник по запросу Запада состоялось заседание СБ ООН после инцидента с попаданием ракеты по детской больнице в Киеве. По словам Небензи, реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, который бездоказательно осудил Россию, а не Украину за попадание ракеты в больницу "Охматдет", является проявлением двойных стандартов во всемирной организации.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в здание детской больницы "Охматдет" в Киеве попала ракета норвежского ЗРК NASAMS, стоящего на вооружении ВСУ в черте города. Киевские власти сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", подчеркнула дипломат.