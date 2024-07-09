По итогам визита Моди в РФ подписали 15 документов

Россия и Индия подписали 15 документов в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В числе подписанных документов - совместное заявление президента РФ Владимира Путина и Моди по итогам XXII российско-индийского саммита, а также совместное заявление лидеров о развитии стратегических направлений сотрудничества стран до 2030 года.

Подписан и ряд меморандумов: о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и климата Индии, о взаимопонимании между Росреестром и Геодезической службой Индии и другие.

Заключены соглашения о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Национальным агентством Индии по привлечению инвестиций, а также между РФПИ и индийской компанией Poly Medicure Limited (Polymed).

Также подписаны другие документы.

Глава индийского правительства посетил Россию с двухдневным визитом. Руководители двух стран провели содержательные переговоры - сначала в резиденции российского лидера Ново-Огарево, затем уже в Кремле. Кроме того, Путин и Моди вместе посетили павильон Росатома на ВДНХ.