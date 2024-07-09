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В Грузии назвали условие для цветной революции по сценарию Запада

Цветная революция в Грузии может произойти в случае военного вмешательства Запада или начала гражданского противостояния, рассказал NEWS.ru грузинский политический аналитик Иосиф Манджавидзе. Однако, по его словам, пока это событие маловероятно.

В Грузии назвали условие для цветной революции по сценарию Запада
© globallookpress.com

Цветная революция может произойти, однако ее вероятность мала. Ее не произойдет в случае, если Запад не решится на экстраординарные меры. Я подразумеваю военное вмешательство, прежде всего. К сожалению, может начаться и внутригрузинское гражданское противостояние, — заявил Манджавидзе.

Политический аналитик отметил, что Евросоюз и США пытаются разжечь протесты в республике накануне парламентских выборов, намеченных на октябрь. Тем не менее, добавил эксперт, грузинское общество уже однажды столкнулось с последствиями подобных событий, так что антиреволюционные настроения в стране сильны.

Если цветная революция достигнет своих целей и пришедшие к власти люди будут проводить политику, схожую с той, что проводил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, это приведет к серьезным отрицательным последствиям. В долгосрочной перспективе такой курс станет трагедией для Грузии. Это негативно скажется и на отношениях с Россией, — сказал Манджавидзе.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии. По данным СВР, Белый дом разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». В основу пропагандистской акции легли обвинения в адрес России во всех бедах страны.

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