МИД страны ЕС вызвал посла РФ из-за инцидента с больницей в Киеве

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в Министерство иностранных дел Чехии, сообщил глава внешнеполитического ведомства восточноевропейской страны Ян Липавский на своей странице в Х. По его словам, это связано с произошедшим накануне инцидентом с детской больницей «Оматдет» в Киеве, на которую упала ракета украинской системы противовоздушной обороны.

Я решил вызвать российского посла. <...> Ему поручено передать послание в Москву, — написал Липавский.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не совершает атаки по гражданским объектам, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.

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Также представитель Кремля заявил, что трагедия с детской больницей «Охматдет» в Киеве, на которую упала украинская ракета ПВО, используется украинскими властями с целью пиара. Представитель Кремля отметил, что все происходящее нужно Киеву для создания фона участию президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что Киев прибегает к достаточно известной «нечистоплотной и иезуитской» методике, однако России очень сложно доносить свою точку зрения до западного мира из-за монопольного доминирования там англосаксонских СМИ. Тем не менее Москва все равно будет нести правду о произошедшем в РФ и в тех странах, где аудитория готова ее услышать, заключил Песков.