Навальная отреагировала на свой заочный арест в России

Юлия Навальная написала в своих соцсетях, что удивилась «нестандартной процедуре» после объявления ее в розыск и заочного ареста.

Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест? — указала Навальная.



Ранее сообщалось, что Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Она также объявлена в розыск. Навальную обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе.

Суд заочно арестовал Юлию Навальную

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента экстрадиции Навальной в РФ или с момента задержания ее на территории государства. В то же время на сайте городских судов нет информации о состоявшемся заседании по мере пресечения, а карточку Навальной не удается найти в базе розыска МВД.

Кроме того, Федеральная служба судебных приставов приостановила работу по принудительному взысканию долгов мужа Юлии Алексея Навального*. Причиной такого решения стала смерть оппозиционера.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» 16 февраля 2024 года. Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга