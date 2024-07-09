Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО

Главными противниками вступления Украины в НАТО являются Германия и США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство DPA. Lenta.ru

Французский лидер отметил, что приглашение Киева в альянс будет зависеть от решения союзников. Макрон считает, что сценарий нынешнего саммита НАТО будет похож на тот, что был год назад. Тогда украинские представители были очень раздражены тем, что страну не позвали в Североатлантический альянс. По словам французского лидера, Берлин и Вашингтон оказывают «сильное противодействие» присоединению Киева к блоку. Ura.Ru

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина не получит «бесплатный билет» в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. ТАСС