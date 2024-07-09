FT: Европа лишилась лидера в эпоху глобальных угроз

Старый свет лишился лидера в эпоху глобальных угроз, пишет обозреватель Гидеон Рахман в статье для Financial Times (FT). Он добавил, что две ключевые державы Европы, Великобритания и Франция, «качаются в противофазе на политических качелях», что чревато тяжелыми последствиями для макрорегиона.

Эксперт пояснил, что на днях британцы избрали прагматичное центристское правительство, чем предположительно завершили начавшийся в 2016 году период политического хаоса.

Вместе с тем Франция, заметил Рахман, ударилась в противоположную крайность: жители республики проголосовали на парламентских выборах как за крайне правых, так и за крайне левых.

По его мнению, это свидетельствует о том, что «позиции центристов во французской политике тают, а с ними и авторитет президента Эммануэля Макрона».

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Обозреватель заметил, что политические циклы Франции и Великобритании напрочь рассинхронизированы в то время, как этим государствам следует быть заодно и сотрудничать: они соседи, демократии, сохраняют ряд символов, присущих великим державам, являются членами Совбеза ООН, поддерживают Украину.

Вместе с тем, политические изменения в Соединенном Королевстве и в Пятой республике, подчеркнул автор, значительно осложнят такое сотрудничество.