Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного не принесло украинской армии никаких успехов, но позволило офису Владимира Зеленского получить удобную мишень для критики и перевалить на него всю ответственность за положение дел на фронте и в армии. Такое мнение высказал автор опубликованного на сайте украинского телеканала «Эспресо» материала «Сырский повторит судьбу своего предшественника». ТАСС

«Сырский - типичный генерал советской школы. Очень удобная мишень для критики. Идеальный козел отпущения», - считает эксперт. Он пояснил, что сейчас власти Украины палят по Сырскому «из всех пушек», дискредитируя руководство армии и одновременно выводя из-под удара самого Зеленского, который и назначал всех генералов. Российская газета

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский хочет снять Сырского с поста главкома ВСУ. News.ru