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СМИ: Сырский стал козлом отпущения для офиса Зеленского

Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного не принесло украинской армии никаких успехов, но позволило офису Владимира Зеленского получить удобную мишень для критики и перевалить на него всю ответственность за положение дел на фронте и в армии. Такое мнение высказал автор опубликованного на сайте украинского телеканала «Эспресо» материала «Сырский повторит судьбу своего предшественника». ТАСС

«Сырский - типичный генерал советской школы. Очень удобная мишень для критики. Идеальный козел отпущения», - считает эксперт. Он пояснил, что сейчас власти Украины палят по Сырскому «из всех пушек», дискредитируя руководство армии и одновременно выводя из-под удара самого Зеленского, который и назначал всех генералов. Российская газета

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский хочет снять Сырского с поста главкома ВСУ. News.ru

СМИ: Сырский стал козлом отпущения для офиса Зеленского
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