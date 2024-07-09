Моди покинул Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил двухдневную программу официального визита в Россию и покинул Москву. Его борт вылетел из аэропорта Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Отлет индийского премьера из Москвы сопровождался торжественной церемонией - у здания аэропорта его встретил почетный караул. Были подняты национальные флаги России и Индии, исполнены гимны двух стран. До борта Моди провожали замглавы МИД РФ Андрей Руденко, посол Индии в Москве Винай Кумар и другие официальные лица. Поднявшись по трапу, застеленному красной ковровой дорожкой, индийский лидер на прощание соединил ладони в традиционном жесте "намасте". Прежде чем самолет поднялся в воздух, военный оркестр исполнил "Я шагаю по Москве", "Катюшу" и другие композиции в инструментальной аранжировке.

Визит, который продлился с 8 по 9 июля, стал первой поездкой Моди после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Вечером в понедельник он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огареве в неформальной обстановке. Во вторник прошли официальные переговоры делегаций двух стран.

После встречи в Кремле Путин вручил Моди первый и самый высокий орден России - Святого апостола Андрея Первозванного. Награждение состоялось спустя пять лет после того, как глава российского государства подписал соответствующий указ. В документе говорится, что премьер-министр Индии удостоен этой награды "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".

Индийский лидер был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Предыдущая поездка Моди в Москву состоялась в 2015 году.