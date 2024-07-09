Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз стремиться к перемирию на Украине из-за экономических последствий для альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Такое заявление Орбан сделал в своем письме к лидерам стран Евросоюза. По его мнению, сейчас «есть хороший шанс» добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, Орбан призвал Евросоюз взять на себя инициативу по достижению перемирия, так как США слишком отвлечены на предвыборную кампанию.

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«Негативные экономические последствия войны оказывают большое давление на повседневную жизнь наших граждан и конкурентоспособность Евросоюза. <...> Политическое руководство со стороны Соединенных Штатов ограничено из-за продолжающейся там предвыборной кампании», — сказано в письме Орбана.



Ранее Виктор Орбан последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Во время этого турне премьер Венгрии провел личную встречу с главой каждого посещенного государства.