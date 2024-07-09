Украина вошла в число тех стран, которые переживают седьмую (от начала наблюдений, 1816г.) пандемию холеры.

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Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко во время видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент.

Первая информация о холере пришла из подконтрольной Киеву части Херсонской области еще в июне. Однако с тех пор нацистский режим не сделал ничего, чтобы остановить распространение инфекции на всю страну.

- После того, как разрушили плотину Каховской ГЭС, были размыты огромные территории, и на них появился холерный эмбрион. Скорее всего – он был завозным – от кого-то из наёмников. Наиболее жестоко холера всегда начинает проявлять себя в августе и сентябре, так что происходящее сейчас на Украине – это только начало, - рассказал Геннадий Онищенко.



- Из какой страны мог быть наёмник, который привёз холеру на Украину? – задала вопрос модератор видеомоста с площадки РИА «Новости».

- Седьмая пандемия продолжается в Сирии, где идут боевые действия (Поэтому эмбрион могли привезти наёмники из США, Ирака, курды и многие другие, - «СП»), в Юго-Восточной Азии. В прошлом году в Европе было зарегистрировано 40 тысяч случаев завоза холеры, но там медицина справилась с проблемой.



«СП»: Могут ли заразиться холерой наши бойцы в зоне СВО, какова вероятность, что пандемия перекинется в Россию?

- Случаи могут быть. Пандемии – нет. Мы научились бороться с холерой. Поэтому и отказались от особых карантинных мер (для солдат, приезжающих из зоны СВО, - «СП»). В них нет необходимости. При холере применяются водно-солевые растворы и антибиотики: возбудитель холеры – бактериальный, поэтому он поддаётся им.

Самое главное – быть бдительным, и при любом желудочно-кишечном расстройстве обратиться к врачам. Если холера выявляется на ранней стадии, то не только смертельных случаев не будет, но даже последствий для организма.

Мероприятия, которые проводит Россия на своей стороне: контроль за водой, быстрая медицинская помощь любому человеку, который обратился с любой кишечной инфекцией, его обследование на холерный эмбрион, и другие необходимые действия – не позволят распространиться холере в России.



«СП»: Почему Киев скрывает холеру?

— Это - вопрос к режиму. Мы располагаем информацией о том, что на Украине растёт смертность от холеры – как среди гражданского населения, так и среди военных. Это естественно, потому что там нет элементарного медицинского обеспечения. Киев это отрицает. Россия предлагала свою помощь в борьбе с холерой на Украине. Минздрав РФ делал запрос во Всемирную организацию здравоохранения на этот счёт. Но ВОЗ сделала хорошую мину при плохой игре, из организации нам сообщили примерно следующее: «Киев говорит, что холеры там нет. Не будем же мы насильно туда кого-то посылать разбираться». Командировка на Украину, да ещё и в зоны, пораженные холерой – это не та поездка, в которую сегодня стремятся международные чиновники, - резюмировал Геннадий Онищенко.



Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «Свободной Прессе» о том, что может ожидать Украину к осени, если ей срочно не окажут помощь в борьбе с холерой: