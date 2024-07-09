Реальную угрозу безопасности Азии представляет НАТО, а не Китай, как уверяют Брюссель и Вашингтон. Такое мнение высказал в своей статье колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло.

"Столтенберг посвятил много времени на своем посту изображению Китая врагом Запада - сфабрикованное обоснование для того, как он надеется, что оправдает новую роль НАТО в Азии. Китайская угроза - это всего лишь предлог. Реальная цель состоит в том, чтобы Вашингтон заставил своих военных союзников - некоторые из которых были вполне готовы, даже если это шло вразрез с их собственными национальными интересами - расплачиваться за его нерешительную политику сдерживания Китая", - говорится в статье.



Как отметил автор, безусловно, Сеул и Токио говорят Брюсселю и Вашингтону то, что те хотят услышать. "Обе страны принимают участие в саммите НАТО в качестве государств, не являющихся его членами. Остальная Азия не хочет видеть НАТО по соседству, не говоря уже о том, чтобы становиться партнерами", - указывается в статье.

Большинство стран Азии, констатировал автор, рассматривают Китай не как угрозу существованию, а скорее в качестве экономической и торговой возможности.

"Но объединение усилий Запада против Китая, безусловно, превратит это в военную борьбу за существование. Они, безусловно, не хотят, чтобы новые пороховые бочки НАТО угрожали миру, стабильности и процветанию в их регионе", - убежден автор.



"Даже Филиппины и Австралия теперь сомневаются в том, что их можно использовать в качестве передовой линии сдерживания Китая Вашингтоном", - пишет автор, добавляя, что Столтенберг и ему подобные в Брюсселе, а также его покровители в Вашингтоне представляют реальную угрозу для Азии.

В статье также говорится о том, что мир сталкивается с угрозой третьей мировой войны.