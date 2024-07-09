СМИ: НАТО, а не Китай представляет реальную угрозу безопасности Азии
Реальную угрозу безопасности Азии представляет НАТО, а не Китай, как уверяют Брюссель и Вашингтон. Такое мнение высказал в своей статье колумнист газеты South China Morning Post Алекс Ло.
"Столтенберг посвятил много времени на своем посту изображению Китая врагом Запада - сфабрикованное обоснование для того, как он надеется, что оправдает новую роль НАТО в Азии. Китайская угроза - это всего лишь предлог. Реальная цель состоит в том, чтобы Вашингтон заставил своих военных союзников - некоторые из которых были вполне готовы, даже если это шло вразрез с их собственными национальными интересами - расплачиваться за его нерешительную политику сдерживания Китая", - говорится в статье.
Как отметил автор, безусловно, Сеул и Токио говорят Брюсселю и Вашингтону то, что те хотят услышать. "Обе страны принимают участие в саммите НАТО в качестве государств, не являющихся его членами. Остальная Азия не хочет видеть НАТО по соседству, не говоря уже о том, чтобы становиться партнерами", - указывается в статье.
Большинство стран Азии, констатировал автор, рассматривают Китай не как угрозу существованию, а скорее в качестве экономической и торговой возможности.
"Но объединение усилий Запада против Китая, безусловно, превратит это в военную борьбу за существование. Они, безусловно, не хотят, чтобы новые пороховые бочки НАТО угрожали миру, стабильности и процветанию в их регионе", - убежден автор.
"Даже Филиппины и Австралия теперь сомневаются в том, что их можно использовать в качестве передовой линии сдерживания Китая Вашингтоном", - пишет автор, добавляя, что Столтенберг и ему подобные в Брюсселе, а также его покровители в Вашингтоне представляют реальную угрозу для Азии.
В статье также говорится о том, что мир сталкивается с угрозой третьей мировой войны.
"НАТО противостоит России и Китаю, а Йенс Столтенберг, покидающий свой пост генсека НАТО, приложил все усилия в борьбе с Китаем и уходит в отставку. Его ждут мирские блага и не придется мириться с вероятными катастрофическими последствиями непрекращающейся экспансии НАТО в страны Балтии и Восточной Европы, которая теперь также угрожает Азии. В преддверии 75-летнего юбилейного саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, Столтенберг вновь втянул Китай в конфликт на Украине, который является полностью сотворенной Европой и Америкой катастрофой, за которую Пекин не несет никакой ответственности", - отмечается в материале.