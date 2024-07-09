Украина продолжает придерживаться установленного плана, и ее сигналы о возможных мирных переговорах следует понимать как переход к завершающему этапу. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Все идет по предварительному плану, который они и не скрывали. На первом этапе — разработка условий капитуляции России, „плана Зеленского“. На втором этапе — нанесение военного поражения России (это у них не получилось). На третьем этапе — проведение большой конференции, где утверждается план капитуляции России без России. На четвертом этапе — приглашение России и предъявление мировому сообществу плана по капитуляции», — сказал политолог в беседе с «Ридусом». Сергей Марков добавил, что на двух предыдущих стадиях украинской стратегии «план поплыл» и теперь позиция Киева будет «очень неопределенной».



Ранее журнал Newsweek опубликовал статью украинского автора Сергея Майдукова «Мир в Украине все-таки возможен», в которой тот утверждает, что Зеленский, несмотря на «крайнее упрямство и гордость», все-таки «склоняется к переговорам». Майдуков ссылается на недавние заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который 19 июня сообщил агентству Bloomberg, что Украина готова пригласить РФ на следующий саммит с международными партнерами.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Киевом. В недавнем опубликованном заявлении он четко заявил, что Россия прекратит спецоперацию только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и выведет войска из четырех российских регионов. Однако глава Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил все контакты с властями РФ по поводу конфликта. Впоследствии Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников, но только тогда, когда будет выработан четкий план урегулирования конфликта.