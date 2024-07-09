$88.17+0.0395.66+0.09
Почта

МИД Грузии отреагировал на приостановку Евросоюзом выделения €30 млн

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прокомментировал решение Евросоюза о приостановке выделения 30 миллионов евро для минобороны его страны. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Грузии отреагировал на приостановку Евросоюзом выделения €30 млн
© State Security Service of Georgia

Во время разговора с журналистами, Дарчиашвили назвал такое решение «непонятным». При этом глава грузинского МИД выразил уверенность, что этот шаг не помешает интеграции Грузии в Евросоюз.

«Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения.<...> Я думаю, что это решение принято на микроуровне. Такие решения никак не помешают стремлению Грузии в направлении европейской интеграции», — заявил он.

Ранее Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в альянс.

В мире
Илья Дарчиашвили
ЕС