МИД Грузии отреагировал на приостановку Евросоюзом выделения €30 млн

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прокомментировал решение Евросоюза о приостановке выделения 30 миллионов евро для минобороны его страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Во время разговора с журналистами, Дарчиашвили назвал такое решение «непонятным». При этом глава грузинского МИД выразил уверенность, что этот шаг не помешает интеграции Грузии в Евросоюз.

«Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения.<...> Я думаю, что это решение принято на микроуровне. Такие решения никак не помешают стремлению Грузии в направлении европейской интеграции», — заявил он.



Ранее Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в альянс.