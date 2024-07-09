Госдеп США обеспокоен приездом премьера Индии Моди в Россию

США обеспокоены визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и хотели бы, чтобы индийский политик чётко высказался в России о «суверенитете Украины», заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы призываем Индию, как и любую другую страну, ясно заявить во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», — сказал Миллер, общаясь с журналистами.



Чиновник напомнил, что Индия — это стратегический партнёр США, с которым Вашингтон проводит честный диалог, в том числе выражает озабоченность её отношениями с Россией.

Нарендра Моди ранее заявил, что Индия готова содействовать установлению мира на Украине.