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Европейские лидеры испугались возвращения Трампа

Большая часть европейских лидеров напугана риском переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, Швеции Ульф Кристерссон. По его словам, если Трамп станет главой США, Вашингтон будет уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на территории Украины.

Европейские лидеры испугались возвращения Трампа
© Lenta.ru

Он также отметил, что Европе необходимо увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто победит на выборах в США.

Белый дом: Байден целиком отработает второй президентский срок в случае победы

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт за 24 часа, если одержит победу на президентских выборах.

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