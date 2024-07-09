Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал продуктивными состоявшиеся в Кремле переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. О своих впечатлениях он сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) на русском языке. Ura.Ru

«Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации», – написал индийский премьер. Деловая газета «Взгляд»

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Он стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили о большом значении этого визита. Газета.Ru