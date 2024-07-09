ЕС решил сократить финансирование Грузии

Европейский союз пересмотрел планы финансирования Грузия из-за принятия в стране закона об иностранных агентах, а также планах бороться против ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ЕС.

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"Мы уже приостановили поддержку вооруженных сил Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год в рамках Европейского фонда мира", - сообщает источник агентства.



Утверждается, что решение сократить финансирование Тбилиси со стороны ЕС связано с недовольством европейских политиков стремлением Грузии защитить собственный суверенитет, приняв закон об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", аналогичный американскому.

Одновременно Грузии угрожают отказом в приеме в Европейский союз.

До этого посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский не исключил, что Тбилиси будет включен в волну расширения политического объединения в ближайшие пять лет.