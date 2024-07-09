В Одессе раздался взрыв

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", - написал он.



Сейчас в Одесской области звучат сирены воздушной тревоги. 4 июля Труханов заявлял о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.

В конце июня мэр сообщал о нехватке большого количества фельдшеров и водителей в городе. По данным чиновника, только за последние девять месяцев из Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволились более 600 сотрудников, а те, кто остался, испытывают колоссальные нагрузки.

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