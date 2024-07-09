Пока вы не уснули: требование Болгарии к "Газпрому" и Шольц о состоянии Байдена

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Болгария потребовала от «Газпрома» 400 млн евро

Государственный газовый дистрибутор Болгарии Bulgargaz обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском к «Газпрому» на 400 миллионов евро. Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение сообщает РИА Новости.

Причиной требований стала остановка поставок газа российским поставщиком в 2022 году. До этого компания говорила, что хотела бы получить компенсацию от «Газпрома» по итогам переговоров, но если те не увенчаются успехом, то обратится в суд.

Читать новость полностью

Процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз заморозили из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

На конференции в Тбилиси Герчинский заявил журналистам, что некоторые страны ЕС уже пообещали выступить против переговоров о членстве с Грузией. На следующей неделе Евросоюз начнет работу над ответными мерами на грузинский закон об иноагентах, отметил дипломат.

Читать новость полностью

Шольц высказался о состоянии Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтон заявил, что его не беспокоит физическое состояние президента США Джо Байдена.

«Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту», — сказал Шольц.



Читать новость полностью

Иранский эсминец "Саханд" затонул

© Соцсети

Корабль ВМС Ирана, эсминец "Саханд", ушел под воду через два дня после произошедшей с ним 7 июля аварии в порту Бендер-Аббас. Об этом сообщило агентство NourNews.

По его информации, после того, как эсминец был стабилизирован и отбуксирован в другое место, он вновь накренился и ушел под воду из-за того, что порвались удерживавшие его тросы. Сведений о пострадавших NourNews не приводит.

Читать новость полностью

Задержан ректор Балтийского университета

Ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации утверждается, что Федорова обвиняют в получении взятки размером свыше 700 тысяч рублей. Сейчас с ним якобы работают следователи.

Читать новость полностью

ВС России нанесли удар по РСЗО HIMARS

© Wikipedia Commons

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар по РСЗО HIMARS, подготовленным для атаки на Крым. RT на русском

«Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов», — отмечается в сводке.



Читать новость полностью

Пугачева высказалась об ударе по детской больнице в Киеве

Певица Алла Пугачева отреагировала на ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадала крупнейшая на Украине детская больница «Охматдет». Об этом она написала в своих соцсетях.

«Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила Примадонна.



Читать новость полностью

В Белоруссии рассказали о «беспрецедентных» ценах на Lada Vesta

Белорусский автопортал AV.BY рассказал, что автоцентры Lada в стране установили «беспрецедентные» цены на модель Vesta. Сейчас автомобиль можно приобрести на особых условиях за 43,9 тысячи белорусских рублей (чуть меньше 1,2 миллиона российских рублей).

Речь идет о версии Lada Vesta Special Edition - седане с изолированным багажником на 480 литров. Автомобиль оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных усилий, системой вспомогательного торможения BAS, автоблокировкой дверей, а также защитой двигателя и подкапотного пространства.

Читать новость полностью

Мизулина раскритиковала блогера за пощечину подростку в Москве

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала блогера Асхаба Тамаева за то, что он дал пощечину подростку в Москве. Она прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июля, возле «Москва-Сити». По словам очевидцев, Тамаев приехал к Neva Towers на своем бирюзовом Lamborghini. Вокруг блогера быстро собралась группа подростков. Один из них что-то крикнул Асхабу, после чего тот нанес парню пощечину.

Читать новость полностью

Глава МИД Венгрии предупредил о следующем шаге НАТО по Украине

© DPA/TACC

НАТО начнет миссию по поддержке Киева в конфликте, об этом говорят проекты резолюций Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он заверил, что Венгрия рассматривает участие в саммите в столице США как продолжение своей миротворческой миссии, включавшей недавние визиты премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин, где обсуждалась возможность прекращения огня и начала переговоров.

Читать новость полностью