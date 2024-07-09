Западные партнеры правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», обвиняя Россию в гибридных атаках, пытаются отвлечь внимание от собственных действий и ситуации в своих странах. Об этом заявил РИА Новости депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

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В июне 2022 года Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС. По мнению экспертов, решение является чисто символическим, оно принято с тем, чтобы морально поддержать Киев и Кишинев на фоне текущей ситуации. В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил перед саммитом альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, что Молдавия «находится под чрезвычайно жестоким нападением гибридного характера» со стороны России.

По мнению Василия Боля, русофобия, а также заявления о российских гибридных атаках и угрозах, являются излюбленными тезисами на Западе.

«Мы неоднократно видели, как Вашингтон и Брюссель поднимают эти темы, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем и оправдать собственные агрессивные действия», - заметил политик.



При этом он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться для Молдавии одним из важных стратегических партнеров и взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также другими странами Евразийского пространства, «является основой для стабильного и процветающего будущего республики».

В 2024 году в Молдавии пройдут очередные президентские выборы. Майя Санду намерена баллотироваться на них на второй срок, а также провести референдум по поводу вступления республики в ЕС в один день с ними — 20 октября. В июне действующий президент Молдавии поблагодарила страны НАТО за поддержку и сотрудничество в обеспечении безопасности.