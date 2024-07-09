В Казахстане офицер сдал в ломбард имущество части из-за проигрыша на ставках

Казахстанский офицер сдал в ломбард имущество своей части из-за проигрыша на ставках. Об этом Казахстана.

Суд рассмотрел дело о растрате имущества воинской части капитаном Вооруженных сил Казахстана. Начальник топографической службы штаба заложил топографические приборы в ломбард из-за долга букмекерам и нанес ущерб на сумму более 2 миллионов тенге (367,3 тысячи рублей).

Как сообщается, суд лишил офицера воинского звания капитана и приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Также военнослужащий должен выплатить сумму ущерба и государственную пошлину.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете чиновникам и военным играть в азартные игры или участвовать в пари. За его нарушение им будет грозить увольнение.