НАТО начнет миссию по поддержке Киева в конфликте, об этом говорят проекты резолюций Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Газета.Ru

Он заверил, что Венгрия рассматривает участие в саммите в столице США как продолжение своей миротворческой миссии, включавшей недавние визиты премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин, где обсуждалась возможность прекращения огня и начала переговоров. «Именно это мы будем отстаивать на саммите НАТО: на поле боя нет решения. Как мы можем не видеть этого спустя два с половиной года?! Проекты решений на следующие три дня показывают полное отсутствие понимания: НАТО собирается начать миссию по поддержке Украины. Мы останемся в стороне: мы не будем поставлять оружие, мы не будем направлять солдат, мы не будем участвовать в финансировании [этой миссии]», - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС

До этого сообщалось, что Орбан не информировал Еврокомиссию (ЕК) о визите в Китай и не отчитывался после поездки. Lenta.ru